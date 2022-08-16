Костанайский военнослужащий лишен прав за вождение в нетрезвом виде

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В момент ДТП, произошедшего в Костанае накануне, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителем оказался военнослужащий. Решением суда он лишен прав на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 августа в 06:26 часов в Костанае на пересечении улиц Каирбекова-Текстильщиков Р. управлял автомобилем марки «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудниками дорожной полиции правонарушитель был задержан. Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная Р. признан виновным по ч.1 ст.608 КоАП. Согласно нормам ч.2 ст.32 КоАП за нарушение ПДД к военнослужащим не может быть применено административное взыскание в виде административного ареста. В этой связи с учетом нормы закона и того, что правонарушитель Р. является военнослужащим, на него наложено взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет»,- сообщили в Костанайском областном суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Видео: ng.kz

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