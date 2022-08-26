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    Костанайский стадион «Центральный» получил четвертую категорию УЕФА

    26 Августа 2022 22:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стадион костанайского «Тобола» прошел сертификацию УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Специальная комиссия УЕФА провела инспекционный визит на стадион «Центральный». Эксперты оценили готовность объекта к приему футбольных матчей топ-уровня, а также возможность присвоения ей четвертой категории.

    «По итогам визита в Костанай, члены комиссии представили свои отчеты в UEFA для принятия окончательного решения. Теперь «Центральный» может принимать матчи Лиги наций, квалификации чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА», - говорится в сообщении.

    Стадион УЕФА четвертой категории — стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году.



    Кадр из видео
    Спорт Видео Футбол Костанай
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