Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Костанайский противопаводковый штаб работает в круглосуточном режиме

    6 Апреля 2021, 12:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Областной противопаводковый штаб в Костанае перешёл на круглосуточный режим работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ночью в регионе еще держится минусовая температура, а днем из-за плюсовых температур уже образуются воды. В связи с этим, начали поступать первые вызовы от костанайцев.

    «В эти дни сотрудники территориальных подразделений ДЧС Костанайской области проводят подворовые обходы в частном секторе и разносят памятки, ещё раз напоминая владельцам домов о том, что снег на территории надо во время и по максимуму отчистить, и вывести его со двора. В случае подтопления, местных жителей просят сразу же обращаться по телефону экстренных служб»,- сообщили в ДЧС области.

    Между тем, только только за прошедшие выходные в связи с потеплением и таянием снега в областном центре поступило более десятка вызовов от домовладельцев о подтоплениях. Некоторые домовладельцы для откачки воды используют свои мотопомпы.

    «В эти дни в круглосуточном режиме работает областной противопаводковый штаб и дежурная служба областного акимата. В случае необходимости граждане могут позвонить на номер 112 или 109. Заявку примут и на нее оперативно отреагируют»,- пояснили в ведомстве.

    Спасателями проведены 279 обходов с охватам более 7 тысяч дворов, проинструктировано больше 17 тысяч человек.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание
    42 человека эвакуировали на пожаре в Таразе
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане