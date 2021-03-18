Костанайский адвокат подозревается в подстрекательстве к даче взятки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении адвоката Костанайской областной коллегии адвокатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы Костанайской области.

«Адвокат подозревается в подстрекательстве директора предприятия к даче взятки в сумме 2 миллионов тенге, якобы для передачи сотрудникам департамента экономических расследований Костанайской области за прекращение уголовного дела в отношении последнего за отсутствием состава преступления»,- сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в получении взяток подозревается сотрудник департамента экономических расследований в Костанае.