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    Костанайским пожарным обновят спецодежду и транспорт

    15 Декабря 2022, 13:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Из областного бюджета Костанайской области на 2023 год на материально-техническое оснащение департамента по чрезвычайным ситуациям будет направлено свыше 784 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «428 млн тенге - на специальные транспортные средства, такие как пожарные автоцистерны, оперативно- спасательные автомобили. 190,8 млн тенге - на пожарно-техническое и спасательное оборудование, 121,4 млн тенге - на технические средства системы оповещения. На приобретение боевой одежды пожарного будет выделено 44,2 млн тенге», - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

    Кроме того, 8,9 млн тенге предлагается направить на разработку ПСД на капитальный ремонт зданий пожарной части в Аулиекольском районе и 39,2 млн тенге на проведение облета территории области и космического мониторинга.

    Ранее сообщалось, что в Костанае на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассмотрен и утвержден бюджет региона на 2023-2025 годы, треть которого будет направлена на сферу образования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДЧС Костанай
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