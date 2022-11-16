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    Костанайские врачи впервые провели тромбэктомию легочной артерии и спасли пациента

    16 Ноября 2022, 14:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Врачи костанайской областной больницы спасли от тромбоэмболии легочной артерии пациента в критическом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) считается одним из тяжелейших острых сосудистых заболеваний, сопровождающихся высокой летальностью, являясь третьей по частоте причиной смерти в развитых странах.

    Прочем развивается ТЭЛА молниеносно. Еще быстрее при таком раскладе нужно действовать врачам.

    «Это наш совместный командный успех. Тут нет мелочей: быстро выставлен диагноз, своевременная экстренная помощь, реанимация, послеоперационное наблюдение»,- сказал кардиохирург Абунасыр Суханов.

    Тромбэктомия легочных артерий в Костанае проведена впервые. Уникальность операции в том, что удаление тромба из легочных артерий произведено в условиях искусственного кровообращения и гипотермии.

    Сейчас пациент находится в реанимации, но его жизнь вне опасности.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение
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