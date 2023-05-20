Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Костанайские врачи реанимировали женщину на борту самолета

    20 Мая 2023, 01:54

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Возвращение костанайской делегации врачей из командировки в Кызылординскую область обернулась в историю спасения пассажирки на борту самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщает областное управление здравоохранения в своем Instagram.

    Делегация из Костанайской области направилась в Кызылординскую область с целью ознакомления с работой коллег из южного региона, а также привлечения молодых медицинских кадров для работы в северном регионе.

    Костанайские врачи ознакомились с работой областной больницы, посетили детскую больницу, одну из городских поликлиник и станцию скорой помощи.

    Возвращаясь из командировки, костанайским врачам пришлось применять свои навыки прямо на борту самолета - одной из пассажирок стало плохо.

    «Во время полета одна из пассажирок стала чувствовать себя плохо и внезапно потеряла сознание, случилась остановка сердца. Ситуация была крайне серьезной и требовала немедленной реакции. Все врачи пришли на помощь, а опыт и навыки доктора Бакытжанова (прим. агентства - главврач Костанайской городской поликлиники №3 Амиржан Бакытжанов), который является врачом анестезиологом-реаниматологом, сыграли решающую роль в этой сложной ситуации. Он быстро определил причину потери сознания и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации состояния пассажирки», - сообщили в облздраве.

    Женщина постепенно пришла в себя и до прилета в Астану находилась под наблюдением костанайских врачей. В Астане ее встретила карета скорой помощи.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Происшествия Здравоохранение Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы
    10 учеников отравились в Алматинской области
    25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Атырау
    Молния ударила в самолет FlyArystan
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
    2 Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
    3 Названы недостатки системы ОСМС
    4 Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
    5 Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
    Новости партнеров