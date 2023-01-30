Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Костанайские врачи начали удалять камни из почек без единого разреза

    30 Января 2023, 04:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Малоинвазивные операции на почки начали проводить врачи Костанайской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

    Операции через небольшие проколы и без единого разреза - именно таким методом впервые костанайские врачи удалили камни в почках пенсионерке из Карасуского района.

    «Чрескожная (перкутанная) нефролитотрипсия проведена пенсионерке из села Октябрьское. После такой операции пациент восстанавливается за считаные дни, - пояснили в ведомстве. — Малоинвазивные операции, они же чрескожные методы лечения, разительно отличаются от обычных. Во-первых, пациенту делают лишь небольшой разрез - 5-7 миллиметров, через который вводится нефроскоп. Осматривается чаше-лоханочная система - это внутренняя часть почки, в которой и образуется камень. Когда камень обнаружен, то его дробят там же с помощью лазера. После чего он выводится из почки».

    Делается такая операция так же под наркозом. Врачи все контролируют с помощью рентгена и УЗИ.

    Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день в отделении урологии Костанайской областной больницы работают пять хирургов-урологов. В год в отделении получают лечении свыше 700 человек, половина пациентов - с мочекаменной болезнью.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
    Лечение от КВИ продолжают получать 1 637 казахстанцев
    Скорая помощь СКО: высокий уровень сотрудников и худшее рабочее здание в стране
    Столичные врачи спасли пациентку с патологией почек
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак
    3 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
    4 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
    5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Новости партнеров