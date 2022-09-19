Костанайские спасатели стали чемпионами учения «Қазқұтқару-2022»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На учебно-тренировочном полигоне МЧС «Скальный город – Астана» под руководством начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Кахармана Оразалина состоялось торжественная церемония закрытия комплексного тактического учения «Қазқұтқару-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, в соревнованиях приняли участие 16 сильнейших региональных спасательных команд страны, а также 3 команды воинских частей гражданской обороны. Состязания проводились по 5 этапам: «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф», «Поисково-спасательные работы на акватории», «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды», «Командная эстафета по среднепересеченной местности» и «Комплексные силовые упражнения».

«По итогам десятидневных соревнований призовые места распределились следующим образом: бронзовыми призерами стали военнослужащие воинской части 28237,

«серебро» досталось спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области, золотые медали и звание чемпиона «Қазқұтқару-2022» выиграли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области», - проинформировали в ведомстве.

Победители награждены кубками, грамотами и ценными призами. Особо отличившиеся спасатели были награждены ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Одновременно с соревнованиями «Қазқұтқару-2022» при поддержке Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствии под эгидой Международной организации гражданской обороны на территории полигона проведены мастер-тренинг для кинологических служб чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан).



