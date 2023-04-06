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    Костанайские спасатели приступили к откачке воды из домов в селе Карамырза

    6 Апреля 2023, 11:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О текущей паводковой обстановке в селе Карамырза Карасуского района сообщили костанайские спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    По состоянию на 10:00 часов в селе Карамырза произошел спад уровня воды на 30 см. На ближайшем гидропосту в селе Кошевое, расположенном в 20 км от села Карамырза выше по течению реки Тюнтюгур, за сутки наблюдается спад уровня воды на 1 метр.

    В результате талая вода ушла из 17 жилых домов. На текущий момент в зоне подтопления остаются 18 домах и 60 дворовых территорий.

    Из 39 эвакуированных, 15 человек вернулись в свои дома, у родственников остаются 24 человека.

    Спасатели приступили к откачке воды из домов с помощью 6-и переносных мотопомп. В работе задействовано 10 человек личного состава ДЧС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Происшествия Паводок
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