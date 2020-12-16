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    Костанайские школы приняли участие в акции «Менің туым - менің Отаным»

    16 Декабря 2020, 14:05

    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Образовательные учреждения региона активно участвуют в патриотической акции в честь Дня независимости Казахстана - «Менің туым - менің Отаным», передает МИА «Казинформ».

    Учащиеся, методисты, учителя Карабалыкской средней школы №1 им. М.Горького, Бурлинской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района, Святославской основной школы отдела образования акимата Карабалыкского района и Михайловской средней школы отдела образования акимата Карабалыкского района поздравили соотечественников с праздником на фоне государственного флага Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Образование Акимат Видео День Независимости Общество
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