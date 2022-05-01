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    Костанайские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады

    1 Мая 2022, 20:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое костанайских учащихся школы-лицея «Озат» с научно-исследовательскими проектами по биологии и химии стали призерами Всероссийской олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 25 по 30 апреля в Королеве прошла ХХІІ Всероссийская олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов учащихся и молодежи «Человек-Земля-Космос».

    Костанайскую область представили учащиеся специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» Даир Узаков и Нуржан Хамитов с проектами по биологии и химии. Оба заняли призовые места: Даира – второе место, а Нуржан – третье.

    По словам научного руководителя школьников Карины Нугумановой, они трудятся над научными проектами не первый год. И неудачи никогда не останавливали их на пути к главной цели.

    «Даир занял второе место с работой «Создание уникальных сорбентов для сельского хозяйства». Он рассматривал различные сорбенты, проверял методом титрования и фотоколориметрическим методом. Выявил наиболее подходящие компоненты. Но работа продолжается, будем еще экспериментировать. Наша цель - создать уникальный сорбент для сельского хозяйства», - сказала Карина Нугуманова.

    Нуржан Хамитов, занявший третье призовое место, работает по теме «Исследование теплотворной способности различных материалов для применения их в качестве альтернативного вида топлива или добавки к нему».

    «Нуржан создал калориметрическую установку из пеноблока, запрограммировал датчики на Arduino , проверял, сколько тепла дают при сгорании опилки, солома, уголь, хвойные шишки. Все для того, чтобы в будущем заменить полностью либо частично уголь. С этим же проектом он занял призовые места на республиканских и международных конкурсах. Что радует, он никогда не бросает дело, не теряет энтузиазм и идет до конца, чтобы реализовать проект», - сказала К. Нугуманова.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Россия
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