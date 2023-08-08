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    Костанайские школьники стали лучшими на ЧМ по радиосвязи

    8 Августа 2023, 09:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Воспитанники радиолюбительского кружка средней школы №11 города Костанай: Азат Паризов, Стелла Бойко, Анастасия Иванова, Жанбике Сагадиева, Виолета Демченко, Юлия Улан и Анастасия Чиняева – стали победителями международного чемпионата по радиосвязи. Участие в нем принимали ребята из более чем 100 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Ребятами установлено самое большое количество сеансов радиосвязи.

    «Работая в эфире, ребята знакомятся с городами и странами мира, развивают и углубляют познание английского языка, развивают умения и навыки общения в эфире, детально осваивают устройство и работу радиопередающей аппаратуры, приобретают умения и навыки в ремонте и конструировании радиоаппаратуры», – делится руководитель проекта Анатолий Ефанов.

    За 57 лет существования радиолюбительского кружка через коллективную радиостанцию прошло более двух тысяч учащихся. Ее выпускники получили технические специальности в различных отраслях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Образование Минпросвещения РК Костанай
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