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    Костанайские промпредприятия произвели продукции на сумму свыше 790 млрд тенге

    3 Июня 2022, 21:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 864 промышленных предприятия Костанайской области с начала года произвели продукцию на сумму 793,1 млрд тенге. Это почти на пятую часть выше аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в структуре промышленности области на горнодобывающий сектор приходится 41,9%, с начала года произведено продукции на 332,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижена добыча концентратов железорудных на 20,9%, руды золотосодержащей - на 2,3%, асбеста – 9,8%, концентратов медных – 2,2%»,- сообщил, выступая на совещании в областном акимате, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслан Жаныспаев.

    При этом имеет место снижение объемов производства на одном из крупных горнодобывающих предприятий Лисаковска, которое связано с уменьшением потребности в железорудном концентрате АО «АрселорМиттал Темиртау».

    «В данный момент предприятие приостановило производство железорудного концентрата на три месяца, с апреля по июнь 2022 года, там ведутся ремонтные работы. Предприятием также прорабатывается возможность отгрузки части производимой продукции в китайском направлении», - добавил руководитель ведомства.

    Наибольшую долю в структуре промышленности области занимает также обрабатывающий сектор, удельный вес которого составляет - 54,4%.

    «Так, за январь-апрель обрабатывающем секторе произведено продукции на 431,2 млрд тенге. Рост отрасли обеспечен за счет увеличения производства машиностроения на 59,3%, металлургической промышленности на 39,5% и продуктов питания на 31,1%»,- сказал А. Жаныспаев.

    Что касается машиностроения, то с начала года костанайским автозаводом произведено 17 508 автомобилей. В целом, в этом году планируется выпустить с завода 70 тысяч автомобилей.

    «В отрасли производства продуктов питания произведено продукции на сумму 114,9 млрд тенге. Доля продуктов питания в обрабатывающей промышленности составляет 26,6%. Рост отрасли обеспечен за счет увеличения производства мяса

    и субпродуктов на 48,5%, муки на 31,8%, кондитерских изделий на 1,1%»,- подытожил А. Жаныспаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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