Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Костанайские пожарные предотвратили взрыв газовых и кислородных баллонов

    19 Июля 2023, 16:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 17 июля 2023 года в 19:32 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в гараже в центральной части города по ул. Аксу Акына г. Житикары Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

    По приезду пожарных на огороженной территории из открытых ворот отдельно стоящего бетонного гаража ангарного типа шел дым. В работу включилось звено газодымозащитной службы в составе трех человек. В задымленном помещение гаража площадью более 200 кв.м. открытым пламенем горели мебель, доски канистра и электрические провода.

    Пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили 2 газовых баллона объемом 50 л. и два 40-литровых кислородных баллона, предварительно охладив их.

    Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва баллонов и предотвратить беду.

    В 20:39 пожар на площади 60 кв.м. полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара короткое замыкание электрических проводов. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 ед. техники ПЧ-12 г. Житикары.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    МЧС Пожар Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения возгорания в горах ВКО
    Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы
    Пожар на территории резервата «Семей орманы» локализован
    Насколько готовы к тушению пожаров в многоэтажках костанайские спасатели
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау