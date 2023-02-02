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    Костанайские полицейские задержали преступника в Москве

    2 Февраля 2023, 07:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские провели совместную операцию с московскими коллегами по поиску преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции, сотрудники ведомства были командированы в Москву доя розыска сбежавшего от уголовного наказания преступника. Мужчина скрывался три месяца, после того, как совершил несколько преступлений против личности и кражи чужого имущества на территории региона.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий костанайские полицейские совместно с российскими коллегами задержали беглеца, который в настоящее время находится в СИЗО Москвы. Ведется подготовка документов по экстрадиции в Казахстан», - прокомментировали в полиции.

    По данным департамента, в Костанайской области только за прошлый год было найдено 100 находящихся в розыске лиц. Почти половина из них пыталась скрыться на территории соседнего государства.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Борьба с преступностью Россия Сотрудничество
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