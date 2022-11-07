Костанайские полицейские получили 24 служебные автомашины

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Патрульным полицейским Костанайской области вручены ключи от новых 24 служебных автомобилей «Шевроле Кобальт». Новый автотранспорт отвечает всем современным требованиям безопасности, передает МИА «Казинформ».

Перед личным составом выступил аким области Архимед Мухамбетов.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачи по реформированию полиции. Внедрена сервисная модель работы полиции. Главный элемент – принцип «полиция шаговой доступности». Ежегодно местными исполнительными органами выделяются средства на материально-техническое работы полиции. За последние три года автопарк обновлен практически полностью. Приоритетным направлением является обеспечение безопасности», - отметил Архимед Мухамбетов.

При поддержке местных исполнительных органов строятся и ремонтируются участковые пункты полиции, модульные посты, расширяются системы видеонаблюдения, устанавливаются тревожные кнопки «SOS», улучшаются условия работы участковых инспекторов полиции. Все это позволяет обеспечить шаговую доступность полиции.

В этом году открыто 5 новых участковых пунктов полиции и 3 модульных поста. Установлено 49 автоураганов и расширяется система видеонаблюдения. В этом году в области будет установлено дополнительно 40 видеокамер в областном центре в местах, которые не были охвачены видеонаблюдением.

Начальник ДП области Ерлан Омарбеков заверил, что полицейские будут прилагать все усилия для выполнения поставленных задач по обеспечению правопорядка в регионе.

«Основные задачи местной полицейской службы - это обеспечение общественного порядка, оказание помощи населению. Многое предстоит сделать, но уже сегодня мы видим положительные результаты. В регионе сократился уровень преступности, растет доверие населения. Благодаря укреплению материально-технической базы и внедрению современных технологий, повышается оперативность реагирования на обращения граждан и эффективность работы», - сказал Ералн Омарбеков.

В этом году министр внутренних дел Марат Ахметжанов вручил 20 автомашин участковым инспекторам полиции области.