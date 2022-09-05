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    Костанайские полицейские окажут материальную помощь пострадавшим от пожара

    5 Сентября 2022, 12:44

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Костанайской области перечислят однодневную заработную плату в Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Личный состав департамента полиции области оказывает помощь населению Аулиекольского района, пострадавшему в результате пожара. Считаем своим гражданским долгом помочь землякам, которые нуждаются в любой поддержке»,- сообщили в полиции.

    В эти дни полицейские усиленно несут службу в Аулиекольском районе, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.

    Ранее сообщалось, что преподаватели ряда казахстанских вузов перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

    Также пострадавшим в пожарах направляется гуманитарная помощь из разных областей Казахстана. К примеру, акмолинцы отправили пять грузовиков с продуктами и одеждой, аманатовцы собрали 312 тонн гумпомощи для жителей Костанайской области.

    Кроме этого, пострадавшим при пожарах в Костанайской области восстановят документы вне очереди.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Благотворительность МВД РК Пожар Костанай
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