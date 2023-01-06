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      Костанайская область

    Костанайские полицейские оказали помощь россиянину в дороге

    6 Января 2023, 00:49

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские роты патрульной полиции ДП Костанайской области помогли жителю Российской Федерации, у которого в дороге закончился бензин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в полиции, гражданин России Юрий Рылко с семьей в праздничные дни поехал в гости в Костанайскую область.

    «Доехав до поселка Карабалык, он не смог поменять деньги, так как обменный пункт в праздничные дни не работал и не смог заправиться. Водитель решил продолжить путь и доехать до соседнего поселка Федоровка, где рассчитывал произвести обмен денег. Но по дороге в следующий пункт назначения закончился бензин, в итоге он стал голосовать на трассе», - сказали в департаменте полиции.

    В своем благодарственном письме мужчина отметил, что простоял на дороге больше часа, машина быстро остыла на морозе.

    «Мне повезло, по трассе ехала патрульная машина. Экипаж в составе Самата Насыльбекова и Диаса Батырханова остановились, пересадили меня с супругой в свой автомобиль. Мы согрелись, потом полицейские отбуксировали нас до заправки в Федоровке. Заправили автомобиль, убедились, что все нормально и пожелали нам счастливого пути»,- написал Юрий Рылко.

    По словам россиянина, очень приятно знать, что в Казахстане работают такие полицейские.

    «Хочу выразить им огромную благодарность от себя лично и сказать спасибо этим сотрудникам полиции», - заключил Юрий Рылко.

    В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что Самат Насылбеков служит в полиции 9 лет, а Диас Батырханов - 5. На счету напарников неоднократные факты оказания помощи водителям, которые оказались в трудной ситуации в пути. Экипажи автопатрулей снабжены всем необходимым спасательным оборудованием для оказания помощи попавшим в сложную дорожную ситуацию.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК
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