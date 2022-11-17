Костанайские пассажироперевозчики не могут обновить автопарк из-за несвоевременных выплат субсидий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Проблему обсудили на заседании Комитета по вопросам транспорта Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам пассажироперевозчиков, костанайский автопарк устарел в среднем на 70-80%, но обновить автобусы предприниматели не могут. Одна из главных причин — несвоевременная и неполная выплата субсидий и затянувшееся поднятие тарифа на пассажирские перевозки.

«В этом году нам недоплатили 1, 2 млрд тенге, в прошлом - около 1 млрд, - сказал директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор Мущинский. - Критический момент наступил. На моем предприятии износ автопарка составляет около 60 процентов. При том, что у меня еще хорошее положение. У большинства перевозчиков этот показатель - 70-80%. Мы надеялись на то, что стоимость проезда поднимется до 100 тенге, но вопрос завис».

Заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов отмечает, что в апреле прошлого года городские маршруты в Костанае были признаны социально значимыми. С 11 мая с перевозчиками были заключены договоры субсидирования. Потребность в субсидиях составила 1 млрд 848 млн тенге.

«Мы договорились, что покроем 50% от потребности, заключили допсоглашение, которое подписали перевозчики, - пояснил Бейсенов. - 924 млн выплатили, но в конце года выделили еще. В 2022 году подавалась бюджетная заявка на 3 млрд 193 млн тенге, поддержали только 1 млрд 573 млн. Это 47% от потребности. В мае еще дополнительно выделили 262 млн и подняли до 60%. Рассматривается вопрос о выделении еще 271 млн тенге»,- сказал Н. Бейсенов.

Вопрос может решить только повышение тарифа на проезд для населения. Но проект постановления несколько раз возвращали. Сначала - общественный совет, потом — депутаты костанайского городского маслихата.

Проект также не прошел соответствующее согласование в Министерстве юстиции. После внесения изменений было пройдено повторное утверждение местными исполнительными органами, и сейчас проект снова находится в Минюсте на стадии согласования.

Пока стороны к общему консенсусу не придут, вопрос остается открытым.



