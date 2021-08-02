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    Костанайские колледжи запрашивали «лишние» документы при поступлении

    2 Августа 2021, 14:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Колледжи в Костанайской области запрашивали документы, которые не предусмотрены стандартом госуслуги. Речь идет о документах, необходимых для поступления в организации технического и профессионального образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента госслужбы.

    Нарушения выявили общественники в ходе мониторинга. Результаты озвучили в ходе заседания Межведомственной рабочей группы при Департаменте госслужбы области.

    Как выяснилось, в тринадцати колледжах, несмотря на установленный стандартом перечень документов, работники учебных заведений запрашивали иные документы, не предусмотренные стандартом.

    «К примеру, Костанайский колледж сферы обслуживания помимо стандартных документов информирует о необходимости предоставления копий удостоверений личности родителей и характеристику из школы, Аулиекольский сельскохозяйственный колледж - копию удостоверения личности абитуриента либо свидетельства о рождении, фото 3х4 в количестве 6 штук, снимок флюорографии, - рассказали в ведомстве. —А вот в Костанайском высшем экономическом колледже заявили о необходимости предоставления медицинской справки формы 086/у, хотя сейчас она носит название 075/у».

    Успешно общественный мониторинг прошли только три колледжа области - Костанайский гуманитарный колледж, Костанайский строительный колледж и Житикаринский политехнический колледж.

    По итогам проведенного общественного мониторинга Департаментом по делам госслужбы области направлены рекомендации в организации образования.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы
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