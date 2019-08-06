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    Костанайские артисты побывали с гастролями в Монголии

    6 Августа 2019, 23:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Артисты Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова побывали с гастролями в аймаке Баян-Улгий Монголии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Стоит отметить, что артисты театра с начала лета уже дваждырадовали зарубежного зрителя премьерами. Как рассказал заведующий литературнымотделом областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова АбылайМауданов, в начале лета в рамках Года Казахстана в Узбекистане артистыдрамтеатра побывали с гастролями в Ташкенте, где порадовали зрителей новымипостановками. Эта поездка не стала исключением.

    «Совсем недавно наши артисты побывали и Монголии, где 23-25июля представили зрителю 2 постановки. Действие в спектакле «Ботакара» происходитв XVII-XVIII веках,во время казахско-джунгарской войны, - рассказал он. — Автор - АскерханАктай. Режиссёр - Алия Баймаханова. 25 июля мы также презентовали драму «Мыңмен алысқан адам». Это драма о судьбеказахов, живущих в разных уголках планеты».

    Как отметил А. Мауданов, Ботакара - это не вымышленный, анастоящий герой, который во времена нашествия джунгар защищал и смог уберечь земли,прилегающие к Балхашу.

    К слову, талант и мастерство костанайских артистов были подостоинству оценены в Монголии, и они вернулись на Родину с наградами.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Монголия
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