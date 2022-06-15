Костанайские аграрии разрабатывают схему борьбы с бродячим скотом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские сельхозтоваропроизводители уже много лет акцентируют внимание на вопросе уничтожения посевов беспризорным скотом, в результате чего возникают многомиллионные убытки. Эту проблему и пути ее решения обсудили на заседании комитета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Потрава посевов – одна больших проблем для фермеров, которую не удается решить уже много лет. Несмотря на то, что за это предусмотрена административная ответственность по ст. 147 КоАП РК в виде штрафа на физических лиц в размере 20 МРП и должностных лиц в размере 50 МРП.

«В 2021 году по этой статье привлекли к ответственности 219 правонарушителей, которых оштрафовали на сумму более 7,7 млн тенге. За 5 месяцев этого года уже привлечено 5 правонарушителей. Основная причина потравы посевов - бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных. Причин тому много. Одна из них - высокая стоимость, взимаемая пастухами: в разных районах области стоимость выпаса одной головы МРС составляет 1500-2000 тенге, КРС 2500-4000 тенге и лошадей 3500-5000 тенге», - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костаанайской области Аманжол Байзаков.

Штрафы на 4 млн тенге выписали полицейские 1090 правонарушителям и по статье 408 КоАП РК за нарушение правила выпаса сельскохозяйственных животных.

С 1 марта из данной статьи исключена такая мера наказания, как предупреждение. На сегодняшний день предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 МРП.

Кроме того, в рамках этой работы в регионе создано 149 загонов для содержания бродячего скота.

Но, по мнению А. Байзакова, только административными мерами проблему потравы не решить, здесь необходима помощь местных исполнительных органов в решении вопроса снижения стоимости услуг пастухов и выделения большего количества пастбищ для выпаса скота.

«Закон «О пастбищах» гласит, что в радиусе 4 километров должны изыматься земли для развития личного подсобного хозяйства. Но в связи с тем, что у государства не хватает средств, чтобы выкупить эту землю обратно, закон пока не работает. Но нужно и можно искать варианты решения вопроса», - считает член комитета Александр Бородин

Как отметил руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства Урал Нургазин, сегодня для выпаса скота населения в регионе не хватает почти 1 млн гектаров, а если взять в общем в сельхозформированиях, то есть излишки. Также ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых земель.

«Каждый год для нас является большой проблемой бродячий скот. В 2021 годы мы были вынуждены нанимать сотрудников охранного агентства для охраны полей. В месяц это обходится мне в 2,5 млн тенге. Совместно с участковым мы арестовывали скот, штрафовали владельцев, но это никак на них не воздействует. Хозяину 500 лошадей дешевле заплатить штраф в 200 тыс. тенге, чем организовать пастьбу скота. Мы много раз собирали население, объясняли ситуацию, но у людей такая позиция, что если это наши посевы, то и проблемы тоже наши. Причем основная часть скота не имеет ни бирок, ни таврации», - сказал директор ТОО «Нур Тоба» Ермек Жумабеков.

По мнению агрария Алмата Турсунова, в сфере имеется много системных нарушений и сейчас в одном месте переизбыток скота, в другом недостаток. Нужно проанализировать все ошибки, систематизировать их и принимать конкретные меры.

«Нам приходится содержать охранников, но невозможно контролировать 20 тыс. гектаров. Даже если составлен протокол об административном нарушении, для обращения в суд необходим акт о площади вытоптанных посевов. Сегодня мы видим стоимость сельхозкультур на рынке и это не соизмеримые суммы с возможностями нарушителя. Если уничтожено 100 гектаров льна – это убытки в среднем на 15 млн тенге. Мы же понимаем, что такую сумму нам никто не возместит. Считаю, что сейчас нужно активнее проводить рейды, усилить участковых, которые наделены полномочиями. Но даже загнав скот в загоны, мы можем оказаться в суде в качестве ответчика и будем доказывать почему задержали скот», - подчеркнула учредитель ТОО «Азия Алтын» Светлана Михайленко.

Директор Региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев в завершение подчеркнул, что этот вопрос поднимается для того, чтобы совместно с госорганами понять, где и в каком объеме имеется дефицит пастбищ вокруг сел.

«Во-вторых, как должен работать механизм изъятия земель. Мы взялись за этот вопрос и будем с ним ходить по всем инстанциям, пока не сдвинем его решение. Все предложения аграриев систематизируем и направим акиму области, в НПП «Атамекен», департамент полиции, отработаем с областным маслихатом. Выработаем алгоритм действий и предложим пути решения проблемы», - сказал он.