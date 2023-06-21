Костанайская прокуратура помогла вернуть бизнесу свыше 340 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские прокуроры защитили интересы свыше 8 тыс субъектов бизнеса. Речь идет о природопользователях, которые, как оказалось, на протяжении двух последних лет осуществляли выплаты в госбюджет, от которых ранее были освобождены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре пояснили, что экологическим кодексом определено четыре категории природопользователей с учетом степени выбросов в окружающую среду.

«С 1 января 2022 года четвертая категория полностью освобождена от уплаты эмиссий в окружающую среду. Однако в Костанайской области 8 967 субъектов бизнеса на протяжении последних двух лет незаконно продолжали уплачивать эмиссию в государственный бюджет по ранее установленным ставкам», - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге по акту прокурорского надзора эти нарушения устранены, а субъектам бизнеса возвращены ранее уплаченные платежи на сумму более 348 млн тенге.