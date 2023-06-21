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    Костанайская прокуратура помогла вернуть бизнесу свыше 340 млн тенге

    21 Июня 2023, 10:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские прокуроры защитили интересы свыше 8 тыс субъектов бизнеса. Речь идет о природопользователях, которые, как оказалось, на протяжении двух последних лет осуществляли выплаты в госбюджет, от которых ранее были освобождены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прокуратуре пояснили, что экологическим кодексом определено четыре категории природопользователей с учетом степени выбросов в окружающую среду.

    «С 1 января 2022 года четвертая категория полностью освобождена от уплаты эмиссий в окружающую среду. Однако в Костанайской области 8 967 субъектов бизнеса на протяжении последних двух лет незаконно продолжали уплачивать эмиссию в государственный бюджет по ранее установленным ставкам», - сообщили в областной прокуратуре.

    В итоге по акту прокурорского надзора эти нарушения устранены, а субъектам бизнеса возвращены ранее уплаченные платежи на сумму более 348 млн тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Бюджет Костанай
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