Костанайская полиция будет сотрудничать с гражданскими психологами

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области применят практику привлечения гражданских психологов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению стражей порядка, этот опыт поможет формировать стандарты поведения сотрудников полиции, применять новшества системе профессионально-нравственного воспитания, регулировании поведения, в оценке деятельности и контроле, интеграции молодых полицейских в новую среду.

«В настоящее время актуальность психологических знаний и технологий, которые применяются в работе полиции, повышает профессионализм сотрудников, особенно это касается экстремальных ситуаций, решению конфликтов и повышению коммуникационных навыков», - отмечает заместитель начальника департамента полиции области Ардан Саймагамбетов.

Гражданские специалисты поделились мнением о применении различных практик, которые можно внедрить при отборе на службу достойных кандидатов, отвечающих не только моральным, но и специальным требованиям, необходимым для выполнения ими полицейских функций. Для этого необходима тщательно продуманная и хорошо отлаженная процедура рекрутирования.

Для формирования сервисной модели работы полиции важны такие навыки, как понимание своей работы в сложном и динамическом социальном поле, развитие социально-организационных умений, умение согласованного взаимодействия полиции и населения.

«Большинство применяемых на практике программ психологической подготовки сотрудников должно быть построено на основе специальных курсов, семинаров, занятий по служебной подготовке, носящих дифференцированный характер», - отмечает психолог департамента полиции Дамира Мекебаева.

По результатам мероприятия достигнуты договоренности о привлечении гражданских психологов в процесс обучения личного состава департамента, в том числе и руководителей.