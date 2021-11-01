Костанайцы получили более 6,5 млн госуслуг с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопрос качества оказания госуслуг рассмотрен на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания с участием акима области Архимеда Мухамбетова рассмотрен вопрос о состоянии качества оказания госуслуг по итогам 2020 года и истёкший период этого.

«Оказание госуслуг является социально значимым и приоритетным направлением в деятельности госорганов. За истёкший период текущего года местными исполнительными органами оказано 6 млн 630 тысяч услуг. В электронном формате - 6 млн 496 тысячам лиц, что составляет 93% от общего числа оказанных услуг», - сообщил в своём Instagram глава региона.

Также в этом году наблюдается положительная динамика по снижению количества нарушений требований законодательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в несколько раз.

Напомним , что у жителей Костанайской области запись на прием к врачу стала самой востребованной госуслугой.