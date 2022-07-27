Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Костанайцы поднялись на Эльбрус в честь 30-летия казахстанской полиции

    27 Июля 2022, 20:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские офицеры в честь 30-летия казахстанской полиции поднялись на Эльбрус, преодолев высоту 4100 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двое сотрудников департамента полиции Костанайской области - майор полиции Александр Мороз и подполковник полиции Руслан Жилкибаев посвятили свое восхождение 30-летию казахстанской полиции. На склонах самой высокой горной вершины Европы стражи порядка подняли флаг спортивного общества «Динамо».

    Александр Мороз служит в полиции более 20 лет, из них большую часть в дежурной части департамента полиции. Он увлекается туризмом и предпочитает комфортабельному отельному отдыху путешествия своим ходом. Хобби Александра разделяет и его семья - супруга Татьяна и 12-летняя дочь Екатерина. Вместе они однажды уже побывали на плато Маньпупунер – это геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также во многих других местах.

    В этом году Александр решил покорить Эльбрус с южной стороны горы. Однако достичь самой вершины из-за погодных условий не получилось.

    «В этом году казахстанская полиция отметила свое 30-летие. Эта важная дата для каждого из нас и хотелось, чтобы она запомнилась личным достижением», - сказал Александр Мороз.

    Примерно в это же время еще один костанайский полицейский Руслан Жилкибаев поднялся на такую же высоту, только с восточного склона горы.

    Руслан служит в подразделении информатизации и связи более 15 лет.

    «В этом году решил попробовать подняться на Эльбрус. Это мой первый опыт больших гор. Занимаюсь спортом в «Динамо». На вопросы «Зачем?» и «Почему?» отвечу просто – это большая переоценка ценностей, которая становится как бы перезагрузкой в жизни», - сказал Руслан Жилкибаев.

    30-летие казахстанской полиции Руслан тоже считает важной датой. После службы в армии, сразу поступил на службу в органы внутренних дел.

    «Профессию выбрал по призванию. Полиция всегда была неотделима от тех изменений, которые происходили в государстве. Уверен, эти преобразования дают нам возможность стать очевидцами важных исторических событий, в том числе важной даты - 30-летия казахстанской полиции», - добавил Руслан Жилкибаев.

    Семья Жилкибаевых - супруга Зарина и двое детей – 6-летняя Лаура и годовалый Мади ждали Руслана со столь опасной экспедиции. Восхождение пришлось прервать на высоте штурмового лагеря - 4350 метров из-за разыгравшейся непогоды.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Туризм Спорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка