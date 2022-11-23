Костанайцы могут бесплатно заниматься спортом в ФСО «Динамо»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в физкультурно-спортивном обществе «Динамо» занимается 300 спортсменов в различных секциях, из них самыми востребованными стали занятия по самбо. Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков сегодня посетил секции и дал напутствие юным динамовцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Показательную тренировку с юными самбистами провели именитые костанайские спортсмены-полицейские.

«На базе «Динамо» все желающие имеют возможность заниматься различными видами абсолютно бесплатно. Здесь созданы все необходимые условия для развития спорта среди молодежи. Это не только способствует развитию спортивного движения, но и является хорошей мерой профилактики правонарушений. Спортивное движение «Динамо» - наша гордость. Считаю, что вы наш кадровый потенциал. Поэтому мы будем ждать вас на службе в полиции»,- подчеркнул Ерлан Омарбеков.

В этот раз тренировку провели мастер-спорта по самбо, чемпион и призер чемпионата Казахстана по самбо, капитан полиции Темирлан Сапаров, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по грэпплингу, чемпион Азии 2022 года по джиу-джитсу, майор полиции Жанат Кулесов и мастер спорта по рукопашному бою и панкратиону, боевому самбо, джиу-джитсу, победитель различных республиканских и международных соревнований, капитан полиции Аманбек Жаманкараев.

Стоит отметить, что самбисты разных возрастов занимаются в ФСО «Динамо» с опытными тренерами и показывают высокие результаты на различных первенствах.

К примеру, Шынгыс Сагандык, несмотря на свой юный возраст, является призером Казахстана по самбо.

«Мне очень нравится этот вид спорта, занимаюсь им уже несколько лет. Мы с друзьями с удовольствием ходим на тренировки, с нами занимаются опытные тренеры, которые обучают нас всему, что умеют сами. Мы, в свою очередь, стараемся не подводить их и показываем все свое мастерство на соревнованиях», - рассказал он.



