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    Костанайцев стало больше

    31 Июля 2023, 14:16

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - За последний год в Костанае стало на 10 тысяч жителей больше. Такие данные озвучили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статистических данных, численность населения города на 1 июня 2023 года составила 265 718 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (255 451 человек) наблюдается увеличение численности на 4%», - сообщила руководитель отдела экономики акимата Костаная Наталья Турлубекова.

    Миграционное сальдо положительное - плюс 436 человек. За год в областной центр Костанайской области прибыло 1773 человек, выбыло 1337 человек.

    Ранее сообщалось, что Костанай хотят сделать комфортным для проживания городом. Это связано с тем, что областной центр стремительно развивается, растет и население.

    В этом году идет разработка 5 проектов детальной планировки частей города Костанай. Как пояснили в областном управлении строительства, в проектах планируются сформировать разнообразные объемно-пространственные решения жилой и многофункциональной застройки, что предполагает сочетание разных типов домов в одном квартале, создание комфортных внутриквартальных территорий, включение предприятий торговли и услуг, объектов начального и среднего образования, офисных зданий, автостоянок в состав жилой застройки, обеспечение в пешеходной доступности для каждого жителя всего необходимого для повседневной жизни.

    Особый акцент планируются сделать на озеленении Костаная и обеспечению зонами отдыха.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Статистика Общество Костанай
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