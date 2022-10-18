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    Костанайцев призывают помочь в восстановлении Аманкарагайских лесов

    18 Октября 2022, 01:38

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОМ — Костанайский экоклуб «Neco» организует волонтерский штаб для восстановления лесов в Аулиекольском районе после пожаров. Также приглашаются все неравнодушные жители региона для оказания помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об организации работы волонтерского штаба в сгоревших лесах сообщил в своем Instagram руководитель экоклуба Наурызбек Бирмагамбетов.

    «Нам ежедневно потребуется большое количество людей. Какая же работа предстоит и для чего нам нужны люди? Во-первых, это очистка сгоревшего леса. Во-вторых - высадка новых саженцев и сбор семенного материала, шишек, - сказал Наурызбек Бирмагамбетов. — Сбор будет проходить ежедневно в Ресурсном центре НПО по улице 1 мая, 151. Время сбора будет разное и будет зависеть от транспорта, который мы найдем».

    Потребуются также желающие помочь с транспортом, для развозки волонтеров.

    Как ранее сообщалось, что в Аманакарагайских лесах идут восстановительные работы. На работах по отводу и таксации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ задействовано семь бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса.

    На этой недели планируется посадка березы, на следующей неделе начнется посадка сосны.


    Кадр из видео/ instagram.com/neco_kst

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология
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