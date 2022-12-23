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    Костанайцев попросили вызывать скорую помощь лишь в экстренных ситуациях

    23 Декабря 2022, 20:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Врачи станции скорой помощи обратились к костанайцам с просьбой совершать вызов 103 только в случае экстренных ситуаций, а не при наличии лишь температуры. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение последней недели в Костанайской области увеличилось число пациентов с ОРВИ, основным проявлением которых является повышение температуры. Почти вдвое увеличилось количество вызовов скорой помощи. Отрадно, что в последние три дня отмечается спад вызовов, с 1500 до 1300, вместо обычных 800-900. Также увеличилось количество жалоб на задержку бригад. В связи со сложившейся ситуацией, сотрудники скорой помощи обращаются к жителям! Высокая температура не является основанием для обращения в скорую помощь, это основание для обращения в поликлинику, вызова участкового врача, консультации со специалистом. Основанием для вызова скорой помощи, кроме высокой температуры, являются следующие симптомы: появление одышки, боли в грудной клетке, рвота, тошнота, судороги. Недомогание, температура, кашель, насморк, головная боль - основание для лечения в условиях поликлиники или консультации специалиста», - говорится в обращении, опубликованном на странице областного управления здравоохранения в Instagram.

    Как отмечается, двойная нагрузка на станцию скорой помощи влияет на задержку приезда бригаду по вызову.

    «Самое печальное, что пока прибывшая на температуру (без дополнительных симптомов) к 30-летнему человеку бригада рассказывает, как правильно пить жаропонижающее, в это время пациент с болями в грудной клетке, вызванными сердечным заболеванием, может не дождаться помощи. Убедительно просим всех жителей относиться сознательно к вызовам скорой помощи и не набирать 103 только потому, что вы не знаете номера своей поликлиники или у вас нет дома жаропонижающих. Помните, пожалуйста, мы - экстренная служба! Не справочное бюро, поликлиника, такси. Мы - скорая помощь! Будьте здоровы!» - говорится в обращении коллектива станции скорой помощи.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение
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