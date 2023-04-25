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      Костанайская область

    Костанайцев начали штрафовать за сжигание мусора

    25 Апреля 2023, 20:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жителей Костанайской области штрафуют за сжигание мусора, уже вынесено постановлений на сумму свыше 500 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С наступлением тепла жители области приступили к уборке придомовых и дачных участков. Как правило, от прошлогодней листвы, мусора и сухостоя люди избавляются путем сжигания мусора, допуская бесконтрольное разведение костров.

    В ДЧС отмечают, что опасность возгорания травы и мусора заключается в том, что огонь может быстро распространиться на большие площади, перекинуться на лесные массивы, а также жилые строения.

    «Такая уборка может обернуться серьезным наказанием для их владельцев в виде административного штрафа. Еще большим наказанием для них, особенно в сухую и ветреную погоду, может стать пожар, который повлечет за собой потерю жилых и дворовых строений. Поэтому собранную сухую траву и мусор нужно вывозить на свалку, либо в специально отведенные для этого места», - пояснили в ведомстве.

    В эти дни сотрудники ДЧС Костанайской области осуществляют обход дачных массивов, жилого сектора в городах и районах. Жителям напоминают правила безопасного поведения в пожароопасный период, чтобы пожар не застал их врасплох.

    «Только за прошедшую неделю к административной ответственности по ст. 336 КоАП РК «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов» были привлечены 3 жителей Аулиекольского района, граждане сел Аулиеколь, Аманкарагай и Тимофеевка. Нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой наложение штрафа на каждого в размере 10 МРП – 34 500 тенге. Также по 69 тысяч тенге штрафа получили двое жителей города Тобыла за сжигание мусора. Всего же с начала пожароопасного периода по ст. 336 Кодекса об административных правонарушениях РК составлено 15 административных протоколов, вынесено постановлений на общую сумму 523 500 тенге», - проинформировали в ДЧС.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Пожар
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