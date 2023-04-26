Костанай будут застраивать новыми микрорайонами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Уже разработаны проекты детальной планировки трех новых микрорайонов, которые будут строиться в Костанае. Еще четыре плана детальной планировки начнут разрабатывать летом, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«На сегодня управлением строительства разрабатывается 3 проекта детальной планировки. Проведены публичные слушания по строительству. Новые микрорайоны появятся - Арай, Мерей и Керемет, - отметила заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова. — До конца года планируется разработать еще 4 плана детальной планировки. Их границы пока не утверждены, об этом ведомство сообщит позже. Планируется приступить к разработке плана детальной планировки в июне».

В Костанае продолжаются работы по застройке других новых микрорайонов - Кунай и Береке.

«Завершается реализация проектов подведения инженерно-коммуникационных сетей к микрорайону Кунай. По проекту детальной планировки микрорайона предусмотрено строительство 30 многоэтажных домов и 2 067 участка под индивидуальное жилищное строительство. Из 30 многоэтажных домов 9 введены в эксплуатацию и еще 11 жилых домов будут завершены в этом году. По оставшимся 10 домам заключены договоры на строительно-монтажные работы, со сроком завершения в 2024 году», - добавила Ихласова.

Кроме того, в этом году будет начато строительство 55-ти индивидуальных жилых домов общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров. На эти цели планируются направить 1,7 млрд тенге бюджетных средств.

Вобластном центре продолжаются работы по обеспечению инженерными сетями микрорайона «Береке». Уже подведены сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

«Проводятся работы по строительству котельной на 48 Гкал, ливневой канализации, сетей телефонизации и подъездных путей. Согласно проекту предусмотрено строительство 72 многоэтажных домов общей площадью 406,7 тысяч квадратных метров,- пояснила замруководителя ведомства. — За счет бюджетных средств в микрорайоне ведется строительство 15-ти четырехэтажных жилых домов, общей площадью 44,5 тысячи квадратных метров на 600 квартир с завершением в этом году».

За счет средств коммерческих застройщиков здесь построено и уже введено в эксплуатацию 17 многоэтажных жилых домов, или 2 471 квартира.

Кроме этого, уже начаты работы по подведению сетей к новым микрорайонам Астана, Байтерек в Костанайском районе. Завершены работы по вертикальной планировке микрорайонов и подведению сетей канализации. Ведется строительство сетей водоснабжения и канализационной системы, а также начато строительство газовой котельной.



