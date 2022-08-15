Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Костанаец устроил разгром в центре города и скрылся с места ДТП

    15 Августа 2022 11:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полиция в Костанае задержала водителя, который бросил автомобиль и скрылся после ДТП, совершенном прямо в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в начале четвертого утра на пульт «102» поступило сообщение от охранника ТРЦ «Март» о том, что в центре города неустановленный водитель совершил ДТП. «Мерседес» совершил наезд на препятствия – лавочки, урны и осветительные столбы. После ДТП водитель снял государственные номера и скрылся», - прокомментировали в полиции.

    В настоящее время водитель задержан правоохранительными органами.

    По данному факту начато административное производство, предусмотренное статьями 610 частью первой «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и 611 частью второй «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» Административного кодекса РК.

    Назначено освидетельствование водителя на состояние опьянения.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #ДТП #Происшествия #Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме
    Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
    Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
    Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров