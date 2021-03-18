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Костанаец стал заслуженным учителем Казахстана

18 Марта 2021 17:24
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Костанаец стал заслуженным учителем Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Учитель истории, директор одной из костанайских школ Бауржан Саутбаев получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Добросовестный труд и заслуги в педагогической деятельности Бауржана Шакиржановича Саутбаева - директора костанайской СШ № 23, высоко оценены в преддверии главного события года - 30-летия нашей Независимости.

Впервые в истории нашей страны 25 педагогам за выдающиеся достижения и особые заслуги педагога перед Республикой Казахстан присуждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил Бауржана Шакиржановича с присвоением почетного звания.

«Учитель истории Бауржан Шакиржанович 42 года отдал образованию нашей страны, последние 22 года проработав в СШ № 23. Под его руководством школа успешно работает над всесторонним развитием одаренности школьников. Выпускники показывают стабильно высокие результаты Единого национального тестирования, ежегодно ученики становятся призерами республиканских научных олимпиад и конкурсов научных проектов. На всю страну известны волейбольная команда школы, хореографический коллектив «Тарлан», юные мультипликаторы и режиссеры. Опытный педагог, талантливый директор, прямой и справедливый руководитель- все это о нем», - рассказывают о Бауржане Шакиржановиче в управлении образования области.

Стоит отметить, что впервые в Казахстане получившие почётное звание 25 учителей также удостоились единовременной выплаты почти в три миллиона тенге.



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#Костанайская область   #Образование   #30 лет Независимости  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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