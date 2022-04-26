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    Костанаец стал победителем первого этапа Кубка Казахстана по триатлону

    26 Апреля 2022, 18:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Туркестане состоялось открытие триатлонного сезона. Костанаец Иван Тутукин стал сильнейшим в категории «PRO», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию триатлона Костанайской области.

    Первый этап открытого Кубка РК среди профессиональных атлетов прошёл на территории Парка Первого Президента. Гонка прошла по триатлону на дистанции спринт, которая состоит из трёх этапов: плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км.

    «Иван Тутукин завершил гонку за 00:58:05. Юлия Озерова выступая в категории «Элит» женского старта Кубка Казахстана, вошла в тройку сильнейших, заняв второе место с результатом 01:08:08. Вместе с тем, Юлия Озерова заняла третье призовое место в категории «PRO», показав результат – 01:09:18»,- сообщили в федерации.

    В соревновании приняли участие 50 триатлетов из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, а также из Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областей. Участники состязались на спринтерской дистанции в абсолютном зачёте, который впервые был применён в туркестанском старте.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Туркестанская область Спорт Регионы
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