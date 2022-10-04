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    Костанаец скончался в результате ДТП из-за неисправности колеса

    4 Октября 2022, 11:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате дорожно-транспортного происшествия в Костанае скончался 23-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    3 октября в 21:00 на пересечении улиц Абая-Арыстанбекова произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель автомашины «Kia Cerato»

    «По предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность переднего правового колеса. В результате технической неисправности водитель не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением. Водитель погиб, трое пассажиров телесных повреждений не получили», - сообщил командир взвода батальона патрульной полиции УП города Костаная Талгат Калисенов.

    Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Проводятся необходимые следственные действия.

    По данным полиции, с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 244 ДТП, в которых 71 человек погиб, 272 получили ранения.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Костанай
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