Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Костаная раскрыли крупную кражу денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, предприимчивый костанаец, воспользовавшись сбоем в системе банка, присвоил 416 миллионов тенге.

«55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет карты 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. Так, за два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы. Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карту знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как проблемы с картой», - рассказали в ведомстве.

Оперативники УП города Костаная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали интернет-вора. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.

В результате приговором суда костанаец осужден к семи годам лишения свободы.

С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство того самого банка.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, - рассказали работники банка. —Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз».



