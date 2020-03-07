Космос на связи: инженеры-женщины АО «РЦКС» о спутниках «Kazsat»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии международного женского дня в «АО «Республиканский центр космической связи» состоялось праздничное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около тридцати процентов коллектива составляют женщины, которые представляют в основном правовую, финансово-экономическую, кадровую службу, обеспечивая стабильную и надежную работу инженеров космической связи, несущих круглосуточную вахту по управлению космическими аппаратами связи и вещания «Kazsat», - рассказал председатель Правления АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

На вес золота в коллективе РЦКС девушки- инженеры, которые работают с первых дней создания предприятия и сегодня возглавляют стратегически важные направления развития космической связи в Казахстане. О них наш рассказ.

В Центре космической связи (ЦКС) «Акколь» - главном наземном комплексе управления космическими аппаратами серии «KazSat» работает около полусотни инженеров космической связи и только двое из них – женщины.

Эльвира Байгалтинова - выпускница Алматинского института энергетики и связи, работает в центре космической связи (ЦКС) «Акколь» с 2005 года и руководит отделом планирования и анализа центра управления мониторинга. В Казахстане это единственная девушка, которая ведет расчет и распределение частотного ресурса полезной нагрузки для операторов космической связи. Инженер высочайшей квалификации, выполняющий огромный и сложный объем расчетов, успешно работающий с 15 главными операторами связи страны, умелый руководитель и просто милая девушка, Эльвира не грезит городской жизнью. «Мне нравится жить и работать здесь, в Акколе, вдали от шума и суеты: это дает сосредоточенность на мыслях и ощущение «пульса» наших спутников связи, понимание важности работы нашего центра», - говорит Эльвира.

Более 12 лет работает в ЦКС «Акколь» Найля Канахина - инженер отдела программного обеспечения всей мощной административной сети центра космической связи. Коллеги уважительно называют ее «главным айтишником» Акколя.

Татьяна Бородина, также, как и Элвира Байгалтинова, пришла на предприятие после окончания Алматинского института энергетики и связи с 2005 году. Многие годы Татьяна успешно вела работу по расчету электромагнитой совместимости радиоэлектронных средств, но после того, как это направление работы было передано другому предприятию, ее главной задачей стало обеспечение орбитально - частотного ресурса (ОЧР) космической системы связи.

«Ключевым условием для эксплуатации космической системы связи является наличие эффективного беспомехового орбитально-частотного ресурса. Орбитально-частотный ресурс– это радиочастотный спектр на орбите, который является ценной и крайне дефицитной ресурсной базой любого спутникового оператора. Наличие этого ресурса – необходимое условие для реализации планов развития компании», - рассказала Т. Бородина.

Татьяна не просто отличный специалист, творческий человек, но и мама трех детей. О своем жизненном кредо она говорит так: «Человек должен максимально использовать свой потенциал, быть разносторонне развитым человеком. Я стремлюсь к этому…»

И, пожалуй, самая большая нагрузка среди женского коллектива инженеров АО «РЦКС» сегодня ложится на плечи хрупкой Юлии Гребенюк, начальника управления стратегического развития и анализа проектов. Юля – выпускница Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, работает на предприятии с 2005 года. Гребенюк, которая не боится сложных задач, требующих точного решения, всегда поручали очень ответственные направления работа. Она вела полное сопровождение проектов «Kazsat-2» «KazSat-3». Сейчас ее управление занимается новым проектом Kazsat 2R, начиная от разработки инвестпредложения, ТЭО до сдачи в спутника в эксплуатацию.

В управлении стратегического развития работает Елена Бондаренко, которая ведет четкую работу по стратегическому развитию, взаимодействию структурных подразделений, менеджменту качества компании. Системность, последовательность, принципиальность в работе, и как правило, всегда хороший результат - именно так говорят коллеги о технических и внутренних «стратегах» коллектива.

В канун 8 марта Мужская часть коллектива АО «РЦКС», поздравляя женщин, призналась, что «слабая половина» сильна своим профессионализмом, добротой, красотой и особой интуицией женщин, которые всегда на связи с космосом.