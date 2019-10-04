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    Космонавтов экипажа «Союза МС-12» встретили в Караганде

    4 Октября 2019, 11:34

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экипаж корабля «Союз МС-12» приземлился в 145 км от Жезказгана. Аким Карагандинской области Женис Касымбек и представители аэрокосмических ведомств России, США и ОАЭ встретили космонавтов в аэропорту города Караганды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и первый участник космического полёта к Международной космической станции из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури вернулись на Землю на корабле «Союз МС-12».

    «Дорогие космонавты, добро пожаловать на гостеприимную землю Казахстана. По доброй традиции карагандинцы первыми встречают космонавтов. Мы поздравляем вас с успешным завершением 60-ой юбилейной миссии МКС. Желаем крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

    По традиции от имени всех казахстанцев членам экипажа подарили чапаны, а представители Росавиации вручили матрёшки с изображением космонавтов.

    В общей сложности экипаж провел в космосе больше шести месяцев. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, прибыли на МКС 15 марта 2019 года. Астронавт Хаззаа Аль Мансури, 25 сентября отправившийся на орбиту с космодрома Байконур в составе интернационального экипажа корабля «Союз МС-12», является первым представителем Объединенных Арабских Эмиратов, посетившим МКС. В честь этого события его фотография была размещена на самом высоком здании мира — небоскребе Бурдж-Халифа.

    «Я очень горд, что стал первым астронавтом своей страны. И планирую поделиться своим опытом с другими арабскими астронавтами, которые полетят в космос после меня. Очень трудно описать свои ощущения когда видишь землю с международной космической станции. Действительно захватывает дыхание. Хотелось остаться на МКС дольше», - поделился первый астронавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

    За то время пока «Союз МС-12» находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли «Прогресс МС-11», «Прогресс МС-12», Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей «Союз МС-13» и «Союз МС-15», а также работали с антропоморфным роботом «Федором», который стартовал на «Союзе МС-14» 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Освоение космоса
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