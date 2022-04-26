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    Космомониторинг сельхозземель усовершенствуют в Казахстане

    26 Апреля 2022, 09:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цифровизации земельных отношений, в ходе которого были рассмотрены вопросы космического мониторинга использования земель сельхозназначения и их оцифровки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время прорабатывается внедрение усовершенствованного варианта космомониторинга сельхозземель на базе АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    Создан «Кабинет земельного инспектора», который позволит обнаруживать признаки нерационального использования земельных участков на основе сопоставительного анализа данных из различных источников и автоматизированно реагировать на такие факты. Данную платформу планируется запустить летом 2022 года.

    Учитывая доработку методов госконтроля, в текущем году планируется в 4 раза увеличить площадь возвращенных государству неиспользуемых сельхозземель по сравнению с прошлым годом: в 2021 году возвращено 1,3 млн га, в 2022 году планируется не менее 5 млн га.

    При этом, отметил министр, эффективность космомониторинга повысится после завершения оцифровки всех сельхозземель. Завершить этот процесс планируется в 2024 году.

    Премьер-Министр поддержал озвученные подходы и поручил ускорить работу в этом направлении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Сельское хозяйство Космос
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