Космолет Virgin Galactic совершил первый коммерческий полет

АЛЬБУКЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону, успешно завершил свой первый коммерческий рейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Самолет-носитель Eve вместе с ракетопланом взлетел из космопорта в американском штате Нью-Мексико в четверг в 08:30 по местному времени и примерно через час полета, который транслировался из кабины корабля в прямом эфире, на высоте 13600 метров ракетоплан отделился от самолета, включил собственные двигатели и вышел к границам космоса, достигнув предельной высоты в 85 км.

Фото: VIRGIN GALACTIC

Весь полет в общей сложности длился около полутора часов, на борту помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС.

Хотя на борту космолета не было туристов как таковых, это все же был коммерческий рейс, поскольку за своих офицеров заплатило Министерство обороны Италии.

Фото: VIRGIN GALACTIC

Теперь сэр Ричард Брэнсон планирует постепенно отправлять в полет тех, кто заранее приобрел билеты стоимостью от 250 до 450 тыс. долларов, всего их около 800 человек. Некоторые более десяти лет ждут своего часа, чтобы побывать на краю космоса, однако для большинства ожидание обещает затянуться.

Дело в том, что корабль Unity может взять на борт лишь несколько пассажиров, а полеты планируется пока совершать раз в месяц, так что очередь едва ли рассосется до тех пор, пока Virgin Galactic не запустит новый класс ракетопланов, которые должны приступить к коммерческим полетам в 2026 году и совершать рейсы уже раз в неделю.

Фото: PA MEDIA

Путь компании Virgin Galactic к коммерческим полетам был трудным. Она была основана в 2004 году на волне успеха небольшого экспериментального самолета SpaceShipOne, который дважды за две недели смог подняться к границе космоса и получил приз в 10 млн долларов за технологические инновации.

Брэнсон надеялся тогда, что коммерческие рейсы можно будет запустить уже в 2007 году, однако компания столкнулась с непредвиденными техническими трудностями, а в 2014 году проект чуть не свернули после того, как прототип Enterprise развалился при наборе высоты, и при этом погиб один из двух пилотов.

Лишь в конце 2018 года новый корабль Unity, смог достичь высоты в 80 км, что считается границей космоса. В 2021 году сэр Ричард лично отправился на нем в полет, назвав свои ощущения от него невероятными.

Фото: GETTY IMAGES

Хотя Unity считается суборбитальным кораблем, то есть он не в состоянии достичь скорости и высоты, необходимой для выхода на орбиту, он тем не менее дает пассажирам испытать несколько минут невесомости в верхней точке своей траектории (им будет позволено отстегнуть ремни). К тому же из иллюминаторов ракетоплана открываются великолепные виды на Землю.

Состоявшаяся в четверг миссия получила название Galactic 01. Второй рейс, Galactic 02, запанирован на август. В него отправятся несколько пассажиров, заранее купивших билеты.