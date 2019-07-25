Космическое командование создали во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция планирует с 2023 года запустить мини-спутники наблюдения, чтобы усилить защиту французских космических аппаратов, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Флоранс Парли заявила, что Франция невтягивается в гонку вооружений, а создание «космического командования» являетсяцентральным элементом в стратегии укрепления обороны, а не наступления.

«Если мы хотим иметь возможность проводить реальные военныеоперации в космосе, то нам нужно развивать способность действоватьсамостоятельно», - сказала глава французского оборонного ведомства, выступая наавиабазе Лион-Мон Верден.

Космическое командование будет в составе французских ВВС. Всвязи с тем, что космос становится одним из самых серьезных вызовов длянациональной безопасности страны, правительство разработает новоезаконодательство о передаче контроля за всей французской деятельности в космосеминистерству обороны.

Официальное создание космического командования состоится 1сентября.

Ф. Парли описала мини-спутники, которые будут патрулироватькосмос с 2023 года, как «грозные маленькие детекторы, которые будут глазаминаших самых ценных спутников». Она добавила, что французская компания Thales,выпускающая информационные системы для авиакосмической отрасли, имеет амбиции вэтой сфере.

Она призвала европейских партнеров Франции сотрудничать вобласти космического наблюдения. «В частности, я рассчитываю, что Германиябудет в центре космического наблюдения», - сказала глава французскогооборонного ведомства.