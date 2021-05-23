Космический мониторинг выявил около 10 млн га неиспользуемых земель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявлены миллионы гектаров неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Генеральной прокуратуры РК, только за период с 2018 по 2019 годы геосервисы национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) позволили выявить более 37 тысяч неиспользуемых земельных участков площадью 9,6 млн. га, кадастровая стоимость которых составила порядка 700 млрд. тенге.

«Самовольное занятие земельного участка — наиболее распространенный вид нарушения земельного законодательства, и космический мониторинг эффективно определяет случаи самозахвата земель. Системная работа в этом направлении ведется с 2016 года, когда Генеральной прокуратурой РК был разработан проект «Земля по Закону - прекратим массовый самозахват». А с 2018 года к реализации этого проекта подключились ресурсы нашей компании по космическому мониторингу с использованием данных ДЗЗ»,- рассказали нашему агентству в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Данные предоставляются пользователям через геосервис компании. В процессе мониторинга выделяются контуры строящихся или уже возведенных объектов, которые отсутствуют в базе Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИСГЗК) и публикуются на геосервисе.

Возможность выявления нарушений по данным космического мониторинга помогла повысить эффективность надзора и оперативность реагирования областными прокуратурами.

По информации пресс-службы компании «ҚҒС», на сегодняшний день возвращено в оборот или государству свыше 12 тыс. земельных участков общей площадью 6 млн. га с суммарной кадастровой стоимостью более 150 млрд. тенге. В основном это сельскохозяйственные земли.