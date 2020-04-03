Космический мониторинг помог потушить лесной пожар в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведут эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) и работают в оперативном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление спутниками ДЗЗ ведется непосредственно дежурными группами Центра ДЗЗ из наземного комплекса, а обработка данных в условиях карантина проводится специалистами Центра геоинформационных данных и сервисов (ГИДиС) дистанционно. Главный акцент космического мониторинга сегодня сделан на паводки и имеющиеся ситуации ЧС в регионах»,- сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдын Аимбетов.

1 апреля 2020 года на территории Павлодарской области спутником ДЗЗ было зафиксировано 665 термальных точек. Отметим, что кроме казахстанских спутников ДЗЗ «KazEOSat -1», «KazEOSat-2», которые ведут круглосуточный обзор всей территории республики, для раннего обнаружения очагов пожаров и различных чрезвычайных ситуаций используются все имеющиеся источники данных. О ситуации космического мониторинга пожара в Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник управления обработки геосервисов Центра ГИДиС Оскен Тойшибеков.

«Космический мониторинг запечатлел, что с 30 марта по 1 апреля 2020 года в Павлодарской области наблюдалось несколько возгораний вдоль русла реки Иртыш. Возгорания были похожи на плановые отжиги, так как поначалу очаги возникали одновременно в разных местах и не переходили границы Государственного лесного фонда (ГЛФ) РК. Мы сразу же связались с департаментом ЧС Павлодарской области, которые, оценив ситуацию на геопортале, сразу же приступили к оперативным действиям», - говорит О. Тойшибеков.

Об алгоритме взаимодействий в данной ситуации лесного пожара нам рассказала начальник управления обработки данных ДЗЗ Центра ГИДиС Гульжиян Кабдулова. «В течение двух лет специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» находятся в постоянном контакте и эффективно сотрудничают с областными территориальными инспекторами лесного хозяйства. В данном случае, как только мы заметили термальные точки на территории Павлодарской области, информация о пожаре была передана в регион, на местах приняты оперативные меры по ликвидации ЧС. По анализу космического снимка в первый день пожара была определена площадь возгорания - 9,1 тысяч га, которая не входила в Государственный лесной фонд (ГЛФ) РК. На следующий день спутником было обнаружено, что один из пожаров успел перейти границу Павлодарского лесного учреждения на территории Лебяжинского района. 2 апреля пожар был потушен, и после обработки снимков мы выставили на геопортал полную картину на этом участке. На снимке желтым цветом отмечены неповрежденные участки ГЛФ, красным цветом отмечены территории ГЛФ, пройденные пожаром. Площадь пожара на территории ГЛФ, по данным ДЗЗ, составила 39,11 га».

По информации руководителя отдела леса и охраняемой природной территории Павлодарской областной территориальной инспекции Фархата Сыздыкова, оперативные данные космического мониторинга позволили быстрее справиться с лесным пожаром, оперативно были найдены нарушители правопорядка, по которым уже составлены протоколы, а итоговые космоснимки помогут сделать полный анализ пожара, его последствий и восстановления лесного фонда.