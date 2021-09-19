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    Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане

    19 Сентября 2021, 07:45

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Капсула «Драгон» компании SpaceX Илона Маска приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды, вернувшись из трехдневной экспедиции Inspiration4 в космос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Это первый в истории космический полет, в котором не участвовало ни одного профессионального астронавта. Все четверо участников - туристы: Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор, Крис Семброски.

    Тепловой щит позволил капсуле выдержать нагрев при вхождении в верхние слои атмосферы. Затем раскрылись четыре больших парашюта, и капсула коснулась поверхности океана около 23:00 по Гринвичу.

    После этого на место приводнения немедленно направилось судно Space X, которое помогло астронавтам выйти из капсулы. Затем на вертолете их отправили на космодром на мысе Канаверал, откуда они стартовали в среду.

    «Вот это путешествие у нас было, - радировал из капсулы Джаред Айзекман вскоре после приводнения. - И это только начало».

    Айзекман, миллиардер, владелец компании по обработке платежей Shift4 Payments и энтузиаст космоса, заплатил за полет сумму, размер которой официально не раскрывается. Журнал Time оценил ее примерно в 200 млн долларов.

    Он стал неофициальным командиром экспедиции и отобрал троих других участников полета, с которыми до этого знаком не был.

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    Освоение космоса США Космос
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