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    Космический корабль «Союз МС-17» установлен на стартовом комплексе Байконура

    12 Октября 2020, 14:15

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-17» по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    11 октября 2020 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с ТПК «Союз МС-17» была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сегодня на космодроме Байконур второй стартовый день: специалисты предприятий космической отрасли продолжают автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Согласно циклограмме подготовки к запуску ТПК «Союз МС-17», 13 октября состоится заседание Государственной комиссии, на которой будут окончательно утверждены составы основного и дублирующего экипажей 64-й длительной экспедиции на МКС.

    Напомним, к старту на МКС готовятся экипажи долгосрочной экспедиции МКС-64. В составе основного экипажа входят: Сергей Рыжиков (Роскосмос), Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

    Традиционная пресс-конференция космонавтов и астронавтов, которая всегда проводилась в гостинице «Космонавт», в этом раз, в условиях карантина, пройдет в режиме онлайн. Прямая трансляция пресс-конференции начнется на сайте www.roscosmos.ru 13 октября 16:00 часов по времени Нур-Султана.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 11:45 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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