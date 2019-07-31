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    Космический корабль «Прогресс МС-12» поставил рекорд по быстроте полета к МКС

    31 Июля 2019, 22:53

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Стартовавший сегодня с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12» прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Время от старта грузовогокорабля «Прогресс МС-12» до стыковки с МКС составило 3 часа 19 минут, чтоделает его самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к МКС. Предыдущийрекорд принадлежит предшествующему «Прогрессу» - он долетел до станции за 3часа 21 минуту, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Космический грузовикпристыковался к модулю «Пирс»Международной космической станции 31 июля 2019 года, в 21 час 29 минут повремени Нур-Султана, участники прямогоэфира могли наблюдать за процессом стыковки в космосе.

    Автономный полет «Прогресса»контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётомРоссийского сегмента Международной космической станции в ЦУП. С МКС процесспричаливания контролировали космонавты Роскосмоса – командир экипажа МКСАлексей Овчинин и бортинженер Александр Скворцов, отмечает пресс-служба.

    В течение уходящегомесяца это второй успешный старт с космодрома Байконур по программе МКС.Предыдущий состоялся20 июля 2019 года, когда к МКС отправилась очередная длительная экспедиция на пилотируемом корабле «Союз Тм-13».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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