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    Космический корабль «Циолковский» стартовал с Байконура

    21 Сентября 2022, 20:11

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 21 сентября 2022 года в 19 часов 54 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт состоялся в назначенное время и прошел в штатном режиме. Ведущие прямого репортажа на космодроме Байконур сообщили о плановом отделении ступеней ракеты-носителя, на 10 минуте после старта корабль вышел на околоземную орбиту.

    К Международной космической станции отправился экипаж МКС-68 в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио.

    Корабль «Союз МС-22» получил имя основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, 165-летие со дня рождения отмечалось на днях. На головном обтекателе ракеты нанесена эмблема с портретом ученого и надпись «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского».

    Также на корабле есть эмблема в честь 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Россией с надписью: «Союз, устремленный в будущее».

    Как стало известно, стыковка корабля «Союз М-22» с МКС пройдет по короткой, двухвитковой схеме. Это значит, что уже через три с лишним часа космонавты причалят к космическому дому.


    Кадр из видео


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Космос
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