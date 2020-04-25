Космический грузовик с символикой 75-летия Победы отправится на МКС с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур, несмотря на режим повышенной готовности по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции, продолжаются пусковые работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 25 апреля 2020 года в 07:51:41 по времени Нур-Султана запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Старт космического грузовика состоится с пусковой установки № 31 площадки космодрома Байконур.

Утренний запуск с Байконура можно будет увидеть будет в режиме онлайн, прямая трансляция на сайте Роскосмоса www.roscosmos.ru начнется за полчаса до старта, в 7 часов 30 минут по времени Нур-Султана.

Как сообщалось, космический грузовик «Прогресс МС-14» должен доставить на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания.

Особенностью предстоящего запуска космического грузовика станет то, что на его борту будет праздничная символика, посвященная 75-летию Великой Победы.